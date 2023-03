Piove sulla Effe, in dubbio Candussi Con Forlì come una finale playoff

In Fortitudo continua l’emergenza. In attesa di eventuali novità dal punto di vista societario, quelle che arrivano fronte squadra sono tutt’altro che positive. Continua il momento poco roseo in casa della Effe con la squadra che rischia di presentarsi al decisivo confronto di domenica con Forlì in piena emergenza. Facciamo però prima un passo indietro, con le parole di martedì sera rilasciate da Matteo Gentilini ad Flats Service e vicepresidente del Consorzio che riecheggiano ancora sotto i portici. Le parole di Gentilini a Cuore Fortitudo sono state chiarissime, sia sulle intenzioni della famiglia di puntare a rilevare dall’attuale proprietà la Fortitudo, sia nei confronti di "elementi disturbatori" che avrebbero destabilizzato l’ambiente biancoblù. Nel giro di qualche settimana, entro fino aprile la situazione si farà ancora più chiara su una proposta fattiva o meno di eventuale cambio societario. Intanto però c’è da pensare alle prestazioni della squadra e a conquistare sul campo i playoff. Domenica arriva Forlì per una sfida sentitissima e quindi avvincente, ma al tempo stesso difficile per la Effe che si trova, ancora una volta, in emergenza con i suoi effettivi. Domenica sicuramente non ci sarà Miha Vasl che deve quindi ancora rimandare il suo esordio in canotta Fortitudo. Il playmaker-guardia sloveno prosegue il percorso di recupero, volto al reinserimento nell’attività agonistica. Il giocatore però ha riportato una riacutizzazione di pregressa sciatalgia che si è manifestata dieci giorni dopo l’inizio degli allenamenti con la Fortitudo e sicuramente domenica non ci sarà. Ma oltre a Vasl, coach Dalmonte deve fare i conti con lo stop, si spera solo temporaneo, di Francesco Candussi. Il centro ex Verona presenta un ematoma alla coscia destra, in seguito a una contusione riportata nel match con Pistoia. Le condizioni di Candussi saranno quotidianamente monitorate, anche se a oggi la sua presenza con Forlì è da considerare in dubbio.

Una nuova brutta tegola per la Effe che con i romagnoli ha dalla sua il secondo matchpoint per conquistarsi aritmeticamente i playoff. Servirà l’aiuto del popolo biancoblù, che ha risposto per l’ennesima volta presente, dimostrando l’amore incondizionato nei confronti dei propri colori. Il PalaDozza va verso il tutto esaurito con la prevendita che procede spedita. Una vittoria vorrebbe dire sesto posto e accesso diretto ai playoff in una posizione tra 4-6 del proprio girone. Una sconfitta, con un’eventuale vittoria di Rimini su Pistoia relegherebbe invece al settimo posto la formazione di Dalmonte, costringendo la Fortitudo a giocarsi le proprie chance, per altro decisamente alte visti i 6 punti che si porterebbe dietro, nella seconda fase incrociando la propria strada con 7-8-9 del girone Rosso.

Filippo Mazzoni