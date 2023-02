Si gioca la 21ª giornata del girone Rosso di serie A2. Oltre alla trasferta della Fortitudo a Chieti, il programma propone un interessantissimo Pistoia-Udine con i toscani chiamati a battere i friulani per rimanere agganciati al treno di testa e Apu che prova a battere un colpo per riprendere il proprio cammino playoff. In chiave salvezza Ravenna affronta Chiusi, anche se le sfide che interessano più da vicino la Effe oggi si giocano a Mantova, che ospita Rimini e a Ferrara dove gli estensi affrontano San Severo.

Le altre gare: Cividale-Forlì 73-77, Nardò-Cento 100-86, Mantova-Rimini, Ravenna-Chiusi, Pistoia-Udine, Ferrara-San Severo.

La classifica: Forlì 34; Cento e Pistoia 32; Udine 26; Cividale e Fortitudo 22; Nardò 20; Rimini 18; Ferrara 16; Chiusi e Mantova 14; Ravenna e San Severo 12; Chieti 10.