Più Schouten di Medel

Formazione ‘quasi’ tipo per Thiago Motta, che per la partita di questo pomeriggio contro la Samp dovrà fare sì a meno di Soumaoro e Arnautovic, ma avrà anche la possibilità di riposizionare alcuni giocatori nei ruoli a loro maggiormente consoni. Ecco perché, con il rientro di Lucumì al centro della difesa, Posch verrà nuovamente slittato a destra, con Sosa e Cambiaso a completare la linea a quattro. In mezzo al campo Medel non sembrerebbe avere raggiunto ancora un alto livello di autonomia, con Schouten pronto a partire dall’inizio insieme a Dominguez e a Ferguson, che dopo la difficile prova contro il Monza come centravanti sarà dirottato a centrocampo.

Se il centrocampo è il reparto con la più ampia varietà di scelte, lo stesso non si può dire del reparto offensivo: con Zirkzee out per infortunio, Arnautovic squalificato e Sansone che corre a Casteldebole per rientrare il prima possibile, la scelta del centravanti titolare ricadrà con ogni probabilità su Soriano, ex della gara e in digiuno in Serie A da quasi due anni; casualità vuole che l’ultima vittima in campionato del capitano rossoblù fosse proprio la Sampdoria. Ai suoi lati sono quindi in vantaggio due giocatori prettamente offensivi, proprio per mantenere quell’equilibrio che ormai rappresenta uno dei capisaldi di Motta: se Orsolini appare in un buono stato di forma, lo stesso non si può dire di Barrow, chiamato a risollevarsi dopo parecchi mesi di giri a vuoto. Si rivede anche Raimondo: per lui possibilità nella ripresa. A proposito di Primavera: alle 15, in contemporanea, ecco l’Hellas a Casteldebole contro i rossoblù.

Giacomo Guizzardi