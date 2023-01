Posch alla Hickey, ora tutta la difesa deve svoltare

di Giacomo Guizzardi

Diciotto partite per trovare sicurezza, attenzione e, perché no, avvicinarsi ai dati dello scorso anno. Il campionato 20222023 racconta fin qui di un Bologna capace di mantenere la porta inviolata solamente in tre occasioni, con Lecce, Sassuolo e, per ultimo, con lo Spezia venerdì sera. Nel campionato scorso furono invece tredici le gare portate a casa dai rossoblù senza subire reti, segno di un’attenzione difensiva che in questa stagione ha, alle volte, difettato. Dovrà ripartire anche da qui Thiago Motta se punta ad un piazzamento di respiro europeo, alle porte di quelle posizioni che si affacciano sulle zone cosiddette nobili, quelle mai accarezzate dal Bologna sotto la gestione Saputo.

Non è questione di uomini – tre difese diverse per tre clean sheets differenti – bensì di concentrazione, di attenzione e a livello più generale di errori che vanno limitati. Se da un punto di vista difensivo la difesa ha di che migliorare sotto diversi aspetti, se si guarda alla produzione offensiva è proprio al reparto capitanato da Soumaoro e Lucumì che si guarda con un sorriso di approvazione: schierato da terzino destro dopo le esperienze come centrale di destra nella difesa a 3 dell’Hoffenheim, Stefan Posch è tra i giocatori che più stanno stupendo in questo campionato. Una crescita costante confermata anche dalla puntualità dell’austriaco in zona offensiva: con quello realizzato contro lo Spezia sono già tre i gol in campionato del classe 1997, a segno anche contro Torino e Udinese. Da giovanissimo, vestendo la maglia dell’Admira Wacker II ne aveva realizzati quattro in una stagione: record più che alla portata, con ancora 18 partite da giocare. In estate ci si era chiesto chi avrebbe potuto sostituire Hickey – 5 gol nel suo ultimo campionato con la maglia del Bologna – da un punto di vista offensivo. La risposta è tutta nel destro di Posch, da oggetto misterioso a colonna di una formazione che prova a non accontentarsi.