Posch centrale Kyriakopoulos partirà titolare

Prove indicative del giovedì, ma qualcosa inizia a emergere. In casa Bologna, con ancora due allenamenti da fare prima della partita col Monza, Thiago ha potuto riabbracciare tutti quei giocatori che nella giornata di mercoledì avevano lavorato a parte, Zirkzee e Orsolini in primis. L’olandese verrà valutato quest’oggi a causa di un piccolo fastidio muscolare che si porta dietro, ma la sensazione è che sarà in campo dall’inizio domenica, al pari dell’italiano. Nel 4-3-3 disegnato ieri in allenamento dal tecnico del Bologna una delle novità più importanti è rappresentata dall’impiego di Posch (foto) come centrale difensivo insieme a Sosa, con Cambiaso e uno tra Kyriakopoulos – favorito – e Lykogiannis sulle fasce. Ha recuperato anche Ferguson, che si gioca una maglia con Moro per completare il centrocampo, mentre davanti, nel malaugurato caso in cui Zirkzee non dovesse farcela, da prima punta agirà Barrow. L’allarme sembrerebbe essere rientrato: quella di oggi sarà la giornata decisiva per capire su chi potrà contare Motta col Monza.

Giacomo Guizzardi