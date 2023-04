Posch e Ferguson, i maratoneti sono stanchi

di Massimo Vitali

L’Europa è più lontana (ma occhio all’imprevedibile variabile della giustizia sportiva in tema Juve), Mariani ci ha messo del suo, Motta per una notte ha smesso i panni di allenatore infallibile infilando una serie di scelte più che discutibili. Ma il vero sospetto è che gli eroi, o almeno alcuni di essi, siano un po’ stanchi. Eroi è una forzatura consapevole.

Ma certo c’è molto di virtuoso nell’aver issato, a sette giornate dalla fine, la squadra all’ottavo posto dopo che a settembre, a esonero fresco di Mihajlovic, timori e aspettative erano ben altre.

Sta di fatto però che venerdì notte al Bentegodi il Bologna è apparso spompo, poco brillante, sempre in ritardo sulle seconde palle, atleticamente in deficit rispetto a quelli del Verona (non ingannino i dieci minuti di reazione finale, più di nervi che di gamba). E a mostrare la corda sono stati alcuni degli stakanovisti di Thiago: da Posch a Ferguson, passando per Schouten, e senza dimenticare quel Barrow che da nove partite ha incollata sulle spalle una maglia da titolare. Ci sta che la fame salvezza possa più delle velleità d’Europa: vedi il Sassuolo naufragato ieri (0-3) sul campo della Salernitana. Così come ci sta che il calcio ad alta intensità di Motta conosca qualche pausa in chi ha giocato sempre.

Posch, che si spreme in costanti viaggi di andata e ritorno tra difesa e attacco, in campionato ha conquistato il posto fisso il 16 ottobre, trasferta di Napoli, e da allora non l’ha più mollato.

Totale: 22 partite da da titolare di fila. Stesso filotto di partite cominciate dal primo minuto da Ferguson. Ora: sia Posch che Ferguson al Bentegodi sono apparsi le pallide copie di se stessi. Ed era successo anche al Dall’Ara col Milan, altra sfida in cui il Bologna non aveva presentato di sé una versione pimpante. Lo stesso Schouten, chiamato chissà perché a sdoppiarsi nei ruoli di organizzatore di gioco e di centrale di difesa, probabilmente un po’ di smalto lo ha perso: nel dubbio è da dodici partite che Thiago gli consegna una maglia da titolare.

La felice eccezione alla regola si chiama Lucumì, che è titolare addirittura dalla seconda di campionato, Milan-Bologna 2-0 con Mihajlovic in panchina, e che al Bentegodi è stato uno dei pochi a non deragliare. Ma il colombiano, in quanto centrale di difesa, non macina i chilometri che macinano Ferguson e Posch, rispettivamente primo (12,22 chilometri) e secondo (11,77) maratoneta, in casa rossoblù, della sfida col Verona.

La lunga settimana di avvicinamento alla Juve aiuterà Motta a fare delle riflessioni. L’energia di Medel, in una battaglia come quella del Bentegodi, sarebbe stata utile.

E Orsolini dall’alto delle sue 8 reti non può continuare a fare anticamera allo spento (di suo) Aebischer. Il calciatore a cui aggrapparsi per dare sostanza alla fase offensiva quando gli avversari ti aspettano in dieci dietro la linea della palla si chiama Arnautovic. Marko però è pronto per tornare già nei prossimi giorni in gruppo? Lo si capirà solo strada facendo: ovvero da qui alla Juve.