Posch e Lucumì, Thiago ha a disposizione almeno mezza difesa

Thiago Motta ritrova tre delle sei pedine ai box. E, quel che più conta, ritrova quasi per intero la sua difesa titolare. L’eccezione è rappresentata da Adama Soumaoro: operato al tendine rotuleo, attende di capire quando potrà cominciare la riabilitazione, ma l’infortunio è serio e ne avrà per un anno. Stagione finita e anche la prossima, che lo porterà alla scadenza del contratto, è compromessa. Ma in vista della trasferta di Cremona il Bologna recupera due pedine. Stefan Posch ha scontato con la Roma il turno di squalifica causato dalla somma di cartellini e scalda i motori per riprendere posto sulla corsia destra: non è un dettaglio, considerato che l’austriaco è tra i difensori ad aver segnato di più in Europa e con 5 reti è il bomber aggiunto dei rossoblù, che di questi tempi faticano a trovare la porta.

Tra l’altro, il Bologna ha già confermato all’Hoffenheim l’intenzione di riscattarlo per 5,5 milioni di euro dal prestito, sfruttando il diritto di riscatto aperto, nonostante non sia scattato l’obbligo (legato alla settima posizione dei rossoblù in classifica e al 60 per cento delle presenze del giocatore, quest’ultimo dato già raggiunto). Può festeggiare il riscatto in vista, Posch. E lo farà questo pomeriggio, alle 17, con il connazionale Marko Arnautovic, attesi allo store dello stadio Dall’Ara, per salutare i tifosi.

Ma oltre a Posch è rientrato pure Lucumì, a cui è stato concesso il permesso di andare in Colombia a poche ore di distanza dal match con la Roma, per la nascita del figlio, notizia che aiuta a spiegare le difficoltà del giocatore nelle ultime settimane.

Oggi il colombiano sarà in gruppo, pronto a riprendere il proprio posto, al fianco di Bonifazi, Posch e Cambiaso. Aspettando di riavere i gol, il Bologna e Motta ritrovano buona parte dei titolari della retroguardia e il bomber aggiunto Posch.

