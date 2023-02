Sarà il Franchi il teatro per qualche novità in stile Motta? Il tecnico del Bologna, con ancora un allenamento da svolgere a Casteldebole prima della partenza, ci pensa. In primis, gli esterni bassi di difesa: con Kyriakopoulos in rossoblù Cambiaso sarà slittato a destra, dove dovrà concorrere con Posch per una maglia da titolare. L’ex Sassuolo, invece, per questo girone di ritorno se la vedrà con l’amico Lykogiannis: connazionali, la maglia da terzino sinistro sarà tutta una questione greca. È facile pensare che per la gara di domani Motta sia orientato verso la conferma di Posch e Lykogiannis, ma la giornata di oggi potrebbe riservare sorprese. Poi, il centrocampo: con Medel ancora ai box, il tecnico sta lavorando su diverse soluzioni, la principale delle quali verte sulla posizione di Dominguez, con l’argentino che lavora da trequartista. Complicato però pensare a un’esclusione di Ferguson, visto il lavoro che compie lo scozzese in partita. Davanti, invece, pochi, pochissimi i punti interrogativi: Orsolini, entrato nel Team of the Week Fifa, è sicuro del posto come Zirkzee. Ballottaggio Soriano-Aebischer.

Giacomo Guizzardi