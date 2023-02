Posch: "Era una grande chance per la classifica"

di Marcello Giordano

"Sapevamo che sarebbe stata dura, che ci attendeva una partita difficile", racconta Stefan Posch dopo il triplice fischio. Lo sono state tutte quelle giocate nell’ultimo mese o poco più, in cui il Bologna ha raccolto 22 punti in 11 gare. Al termine della dodicesima, però, non c’è sorriso sul volto dell’austriaco. Il Monza prosegue la propria marcia fermando quella dei rossoblù, che questa volta pagano dazio all’emergenza, alle energie spese e a un avversario che riesce a inceppare i meccanismi e i ritmi rossoblù. "Era una gara molto importante", continua Posch. Già, poteva significare il settimo posto: "Ma avevamo anche molti assenti". Quella di Lucumì lo ha riportato al centro della difesa, dove l’austriaco ha scongiurato il 2-0 a fine primo tempo. Non è bastato, alla fine la morale è una soltanto: "Il risultato è stato deludente". Il ko brucia e il motivo è presto detto. A Casteldebole non si parlerà d’Europa, ma forse un pensierino c’è chi aveva iniziato a farlo e continua a crederci: "Siamo dispiaciuti perché era una chance importante per fare punti e scalare la classifica".

Ci riproverà a Genova con la Samp, il Bologna. Magari cercando più continuità di prestazione, quella parzialmente mancata con il Monza, secondo Posch: "Abbiamo giocato un buon secondo tempo ma ci è mancato il gol. Ora pensiamo a lavorare, il campionato è lungo, ci concentriamo sulla prossima gara". La classifica è ancora cortissima e tutto resta possibile. A patto di recuperare però energie e uomini, perché con l’emergenza, specie in attacco, Motta e i suoi ragazzi dovranno fare i conti anche a Genova. E allora urgerà trovare gol alternativi a quelli di Arnautovic (squalificato) e Zirkzee (infortunato). Posch è tra coloro che si è scoperto arma letale in più e goleador a sorpresa. Arma letale sui calci piazzati, è a quota 4 reti stagionali, di cui tre nelle ultime cinque gare. Era nella mischia finale sventata da Di Gregorio, che avrebbe potuto regalare il pari in extremis e il settimo posto. Sarà nella mischia anche a Genova, quando dovrebbe tornare padrone della fascia destra, con il rientro di Lucumì. Ma questo non lo preoccupa: "Io cerco sempre di aiutare la squadra, mi piace giocare da centrale ma anche da terzino. Sono semplicemente a disposizione e faccio quello che mi chiede il mister". Posch è pronto a riprovarci. A caccia di un successo per ripartire.