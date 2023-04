Posch, Moro, Barrow: la rivincita delle riserve

Un dato, più di ogni altra cosa, racconta come sia cambiato l’universo rossoblù dalla prima casalinga della stagione a oggi, complice l’arrivo di Motta: l’undici titolare. Correva il 21 agosto quando i rossoblù giocavano la prima al Dall’Ara della stagione e questa era la formazione tipo: Skorupski, De Silvestri, Medel Bonifazi; Kasius Dominguez, Schouten Soriano, Cambiaso; Orsolini Arnautovic. E’ cambiato il modulo, è cambiato il mondo, soprattutto è stato ribaltato il Bologna, che con l’Udinese, nell’ultima casalinga, complice l’influenza di Skorupski aveva 10 interpreti differenti in campo. E’ la rivoluzione delle riserve designate: i titolari sono diventati riserve e viceversa, con gerarchie rivedibili di settimana in settimana secondo logiche di campo e lavoro giornaliero, con Thiago che non guarda in faccia a niente e nessuno, comprese questioni di contratto e logiche di anzianità. E allora dentro Bardi, Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos, Ferguson, Schouten, Moro, Aebischer, Sansone e Barrow. Del Bologna della prima giornata, è rimasto il solo Schouten, che pure ha perso per diverse giornate la titolarità dopo l’arrivo di Motta. Il Bologna che ha ribaltato l’Udinese è stato a propria volta ribaltato da Thiago: nello spirito, nell’animo e nel concetto, prima ancora che negli uomini e nello schieramento tattico. E di buono c’è che i senatori in scadenza di contratto non paiono ribellarsi a questa logica o non ne hanno motivo, se è vero che con l’Udinese hanno messo piede in campo sia De Silvestri che Medel, sia Soriano che il Sansone titolare che ha finito stremato in preda ai crampi: tutti coinvolti. Altro capolavoro, umano prima ancora che tattico.

Marcello Giordano