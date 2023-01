Posch più Orso: il Bologna sull’ottovolante

di Gianmarco

Marchini

Non sarà stato il Real Madrid, ma la vittoria contro i ’blancos’ di Gotti ha una tempistica e un valore importantissimi per il Bologna. Lo si capiva dal sorrisone gigante di Thiago Motta al fischio finale, quel suo sbottonarsi (finalmente) per esultare, abbracciare tutti. Una gioia dal sapore di una piccola liberazione, dopo un 2023 aperto dalle sconfitte ingiuste contro Roma e Atalanta che avrebbero potuto piegare in modo irreparabile le vele rossoblù e spegnere qualsiasi vento di passione.

Il successo sullo Spezia, invece, conferma la bontà di un percorso partito a settembre, proprio dopo un pareggio in casa dei liguri che aveva a sua volta segnato la fine di un’era. Il 2-0 di ieri non sancisce l’inizio di qualcosa, ma fa qualcosa di più importante: è un certificato di qualità, a premiare una filiera che funziona. E’ il terzo risultato utile di fila e arriva, appunto, in un momento cruciale della stagione: all’inizio del girone di ritorno, sì, ma soprattutto arriva dopo il passo falso compiuto con la Cremonese appena quattro giorni prima. Fallire anche ieri sera sarebbe stato come buttare una colata di cemento sopra l’entusiasmo. E, invece, no: dopo il primo tentativo nullo, al secondo il Bologna ha trovato il salto in alto valido.

Un balzo oltre l’asticella che significa ottavo posto in classifica. Ottavo posto: fa un bell’effetto dirlo. Pazienza se è un ottavo posto in condivisione con il Torino. E poco importa che il confronto di oggi proprio tra i granata e l’Empoli sicuramente partorirà una griglia diversa. Quel che conta adesso è la consapevolezza che stavolta i rossoblù possono davvero piantare le tende nella parte sinistra della classifica. La strada intrapresa da Thiago è nella direzione giusta. Dove potrà portare questa strada è troppo presto per dirlo, specie in una stagione anomala stravolta da un mondiale in vitrio. Ma la cosa significativa è che i rossoblù ora hanno solo il problema di guardare davanti, un dolcissimo problema.

A proposito di problemi, sembrava insormontabile quello legato all’assenza di Marko Arnautovic, tolto alla causa rossoblù da inizio gennaio. Eppure Thiago l’ha ripetuto di continuo, compreso nella vigilia di questa sfida: mi fido di chi ho a disposizione. Fiducia ampiamente ripagata, dall’ennesima grande prestazione di Riccardo Orsolini. Un’altra serata di scorribande la sua, certo con tutte le intermittenze che lo accompagnano ancora, ma conclusa con il bellissimo gol del 2-0. Mannaggia a te, Orso, viene da dire ammirando i suoi colpi migliori. Se davvero riesce a trovare la continuità necessaria, il futuro è tutto suo. Così come la continuità aiuterà Joshua Zirkzee a dimostrare di valere l’investimento fatto. Grande prova da centravant ieri per l’olandesino volante, a cui è mancato solo il gol (negatogli da un super Dragowski). Ma il ragazzo ha davvero tutto per farsi, anche se ha le spalle ancora un po’ strette. Belle larghe, ivnece, quelle di Posch, al terzo gol in campionato che è coinciso con un’altra vittoria: l’austriaco è ormai una certezza, così come quel Nico Dominguez che, pur partito dalla panchina, è entrato con l’atteggiamento giusto e i colpi da campione (l’assist per il 2-0). Imprescindibile, l’argentino per un Bologna che vuole puntare al salto di qualità. Ma per la partita dei rinnovi c’è ancora un po’ di tempo. Per adesso, godiamoci la bella vista da quassù.