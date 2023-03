Posch terzino, anche in Austria si convincono

L’Austria ringrazia Thiago Motta e scopre Posch nel ruolo di terzino. Nella vittoria per 4-1 sull’Azerbaigian, il rossoblù trova spazio entrando al minuto 34 al posto dell’infortunato Wober, mentre in attacco le reti di Sabitzer, Gregoritsch e Baumgartner non fanno rimpiangere l’assenza dell’infortunato Arnautovic. Posch non è l’unico rossoblù in campo. Lucumì disputa tutti e 90 i minuti dell’amichevole della Colombia in Corea del Sud, match terminato 2-2, con Rodriguez e Carrascal a rispondere alla doppietta di Son. Barrow gioca l’intero incontro col Gambia, sconfitto 2-0 in Mali, mentre Skorupski si accomoda in panchina come vice di Szczesny nel ko della Polonia (3-1) in Repubblica Ceca. Non impiegato Ferguson – la Scozia regola 3-0 Cipro –, tenuto a riposo per il big match con la Spagna di martedì sera a Glasgow.

m. g.