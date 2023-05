Pozzetto e Medri mettono la firma sulla ’Dieci Colli’

C’è anche Simone Velasco, il professionista dell’Astana, al via della ’Dieci Colli-Gs Assicoop Bologna Metropolitana’.

Ma quello di Simone, che ormai è un ciclista di prima grandezza, è solo un allenamento proficuo per i prossimi impegni. Lungo il percorso tracciato dagli appassionati del Circolo Giuseppe Dozza Tper sono altri gli atleti che si mettono in evidenza.

Nella Granfondo, sulla distanza dei 146 chilometri – cuore e Villaggio della prova il centro commerciale ViaLarga – il successo va a Federico Pozzetto (3.56.48) davanti a Manuel Senni, Giuseppe Orlando, Diego Fergnani e Giulio Scaia.

Tra le donne la migliore è Giulia Medri (4.32.18) che si impone davanti a Federica Baldassatici e Martina Corvini.

E la Mediofondo di 104 chilometri? Detto che la prova vive sulla lunga fuga ideata da Luca Fantozzi (riassorbito dal gruppo a una manciata di chilometri dal traguardo), il successo è di Cinmaya Ferrara (2.46.09) davanti ad Alessio Finocchi, Luca Fantozzi, Stefano Stagni e Michele Cappelli. In campo femminile, invece, la vittoria premia Cinzia Maraldi (3.02.06) davanti a Giulia Calarota e Isotta Bernardoni.

C’è anche Davide Cassani in gara: il disappunto dell’ex ct per fatti esterni. "Sulla salita di Quinzano vedo Simone Velasco, ermo sul ciglio della strada. Foratura. Dopo qualche minuto mi passa a doppia velocità, ma in cima lo ritrovo fermo a causa di una seconda gomma bucata. E come lui tanti altri. È la seconda volta che in Val di Zena vengono gettate puntine e l’autore di questo gesto, forse non sa che così facendo ha messo a repentaglio l’incolumità di centinaia di persone. Che tristezza…".