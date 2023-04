Precision Skate, il primo posto tricolore vale la qualificazione a Europei e Mondiali

Spettacolo e risultati firmati dalle squadre del Precision Skate Bologna (nella foto), la realtà che mette insieme diverse realtà delle Due Torri. Arrivano medaglie di prestigio e i pass per i prossimi appuntamenti internazionali, grazie ai risultati ottenuti a Reggio Emilia. La formazione junior, con ’Rock Party’ è d’argento, quella senior, con ’I have e dream’ è d’oro. Le junior, allenate da Sara Matucci e Serena Lambertini, sono l’espressione di P.F. Progresso Fontana, Lame, Orizon, Il Quadrifoglio, Imola Roller e Funo. La squadra è composta da Rachele Aprili, Martina Bizzocchi, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Virginie Muna Epoupa Mengou, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Lucrezia Lenti, Chiara Lovecchio, Anna Mazzocco, Martina Orlandi, Riccardo Orsi, Giorgia Paolini, Alessia Pedrazzi, Elena Poggi, Sofia Riccio ed Elena Teodori. La squadra senior, seguita dagli stessi tecnici, è composta da P.F. Progresso Fontana, Lame, Spring, Aprutino Teramo, Magic Roller. Le atlete d’oro sono Erika Atti, Giulia Bergamini, Elena Brunelli, Danilo Buffolino, Angela Casali, Elisa Cini, Marta Clarotto, Ambra Florimbi, Maya Fogli, Giulia Fonsati, Serena Lambertini, Alessia Mandrioli, Martina Migliori, Francesca Pavolettoni, Alice Pincelli, Gaia Pincelli, Alice Zanelli. Con l’oro (e l’argento delle junior) arrivano i pass per gli Europei di Paredes, in Portogallo, dal 4 al 7 maggio. E i mondiali di Ibaguè (Colombia) dal 17 al 30 settembre.

A Reggio anche il Sincro Roller Calderara, che ottiene la quarta piazza con le junior e la seconda con le senior. Per le senior qualificazione, meritata, per Europei e Mondiali. Grande soddisfazione per i tecnici Cristina Lippi, Roberto Stanzani, Giovanni Piccolantonio e Ilaria Bianchini con la supervisione di Barbara Calzolari e l’aiuto di Michela Corticelli. Le senior sono Lisa Anselmi, Maya Arduini, Silvia Bellucci, Chiara Catellani, Annalisa Di Falco, Giulia Donati, Camilla Garofoli, Michela Gentilini, Francesca Giordano, Elisa Legnani, Francesca Lo Grasso, Valentina Lusardi, Erika Morelli, Nicole Negrini, Sofia Piccinini, Giada Pierro, Chiaro Righetti, Sara Rossetti e Maria Chiara Toneatti.