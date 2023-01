President, un finale che fa ben sperare

Si chiude in maniera positiva anche l’anno della President. La formazione di Marco Risso, impegnata nel girone Nord di serie A2, dopo aver chiuso la passata stagione con il quinto posto, quest’anno, complice una rosa ancor più rinnovata e ringiovanita era partita con 3 sconfitte. I pareggi con Brescia e Como e le vittorie esterne con Imperia e Milano hanno chiuso l’ultimo mese con un ottimo bottino che ha permesso ai ragazzi di risalire la china. L’obiettivo salvezza sarà tutto da conquistare in vasca, ma le prospettive sono positive specie se Riccardo De Simon, convocato anche in nazionale giovanile, e gli altri baby continueranno a crescere seguendo i dettami di un allenatore esperto e di qualità come Risso.

Alla ripresa del campionato Federico Belfiori e compagni saranno attesi, il 14 gennaio, dal confronto con il Torino, seconda forza del torneo.