Pressing per Giuntoli Ma Vlahovic è in partenza

di Paolo Grilli

Se Paganini non concedeva mai il bis delle sue prodigiose performance, la Juve si augura che Cristiano Giuntoli – che come il fenomenale violinista ha affinato in Liguria la sua arte di deus ex machina del calcio – possa ripetere, in bianconero, il miracolo compiuto al Napoli.

All’inizio della settimana prossima il dirigente dovrebbe salutare gli azzurri e, salvo resistenze dell’ultim’ora del patron De Laurentiis, approdare a Torino su una base di un milione e mezzo netto a stagione per i prossimi cinque anni. C’è fretta, alla Continassa, di portarsi in casa il conclamato campione della scrivania, in grado di moltiplicare i valori di una rosa costruendo gruppi vincenti senza mai eccedere in spese. Era successo anche al Carpi, portato dalla D alla A con l’abilità di scovare prima degli altri i talenti ’low cost’ più funzionali al progetto.

Perché i conti economici guideranno ogni strategia dei bianconeri a medio termine, dopo che sono stati chiusi quelli con la giustizia sportiva. La mancata qualificazione alla Champions vale, di per sé, mancati introiti per 50 milioni. Si spera di incassarne qualcuno in più dalla cessione di Vlahovic, un’operazione dolorosa, ma quasi necessaria. Il Bayern spinge forte e offre non più di 60 milioni: la Signora, che ne aveva sganciati 80 compresi i bonus alla Fiorentina, cerca di alzare la posta. Ma la sensazione è che si possa arrivare a un accordo.

La contropartita di Mané è suggestiva, ma non molto praticabile visto che la Juve intende soprattutto monetizzare. Uno sforzo potrebbe essere fatto per Hojlund dell’Atalanta, che però piace sempre più alla Premier e ha quotazioni in continua crescita. Più fattibile l’opzione Scamacca, mai decollato al West Ham e intenzionato a rilanciarsi in A.

Per il centrocampo, poi, un nome caldo è quello di Rovella, un ritorno che trainerebbe dal Monza l’arrivo di Carlos Augusto, terzino sinistro nel mirino di tante big. Ma solo il summit fra il nuovo ds e il club potrà dare fuoco alle polveri del mercato. Capendo innanzitutto se Allegri voglia vestire i panni del rifondatore, o se sia invece Tudor (non più Palladino: ha rinnovato col Monza) sia il profilo ideale.