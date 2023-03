Prima Jesi, poi la Coppa Il tour de force della Vtb

Il conto alla rovescia dice 6 giornate al termine della stagione regolare del campionato di B1 e tutto meno due settimane alla Final Four di Coppa. Il Volley Team Bologna, che organizzerà l’evento, ha già aperto sul circuito vivaticket la prenotazione gratuita degli ingressi. Intanto la FcrEdil Bologna Vtb, capolista del girone D, scenderà in campo alle 18 a Jesi, per affrontare le marchigiane, virtualmente terze nel girone di ritorno. La più in forma è la Fcr Edil, già qualificata per i playoff e prima con 18 vittorie in 19.

Le altre gare: Imola-Volley Modena, Campagnola-Zerosystem Modena, Trevi-Cesena, Altino-Corridonia, Forlì-Clementina. Riposa: Ravenna.

La classifica: Vtb Fcr Edil Bologna 52; Altino 40; Ravenna 32; Imola 31; Forlì 30; Jesi 28; Cesena, Trevi 27; Clementina, Corridonia 25; Campagnola 24; Zerosystem Modena 11; Volley Modena 8.

m. g.