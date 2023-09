GEAS SESTO S. GIOVANNI

63

VIRTUS BOLOGNA

71

SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 18, Conti 3, Begic 4, Arturi 3, Bestagno 6, Tava, Trucco 16, Panzera 4, Gwathmey 9. All. Zanotti.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 2, Pasa, Peters 5, Cox 10, Barberis 2, Dojkic 12, Andrè 12, Zandalasini 25, Orsili 3, Consolini. All. Vincent.

Note: parziali 12-27; 28-41; 46-58.

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Buona la seconda. Dopo la sconfitta all’esodio di domenica a Rovigo con Venezia, la Virtus femminile di Pierre Vincent è tornata in campo sul parquet del Geas Sesto San Giovanni, centrando la prima vittoria della stagione. Buon test per Cecilia Zandalasini e compagne che sono partite subito fortissimo 0-14 e poi hanno tenuto bene il campo. Con Peters al suo esordio, la Virtus è praticamente al completo, mancando soltanto Iliana Rupert.

Bene Cox, Dojkic e Andrè, tutte in doppia cifra, da rimarcare la prestazione di una incontenibile Zandalasini autrice di 25 punti (nella foto sopra).

Domenica al PalaFerrari di Castel San Pietro Terme, le bianconere chiuderanno il trittico di amichevoli prestagionali affrontando Faenza. Il 22 e 23 settembre Pordenone ospiterà invece la Final Four di Supercoppa, dove in semifinale la Virtus affronterà Venezia. L’esordio in campionato è invece in programma, in occasione dell’Opening Day di Schio, l’1 ottobre con Ragusa.

Filippo Mazzoni