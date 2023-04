Primato ed energia: la Virtus cerca conferme

di Massimo Selleri

Trasferta in Campania per la Segafredo che alle 20 (diretta su Eleven) sarà ospite al PalaMangano di Scafati con Sergio Scariolo che continua a fare i conti con un’infermeria che non solo non vuole svuotarsi, ma che continua a riempirsi. A causa di un’improvvisa lombalgia è rimasto sotto le Due Torri Iffe Lundberg e la sua assenza va ad aggiungersi a quella di Abi Abass, Isaia Cordinier, Nico Mannion e Mam Jaiteh. Curioso notare come gli infortunati vadano a comporre un quintetto che in Italia darebbe del filo da torcere a parecchie squadre, compresa la stessa V nera. Vista la defezione del danese andrà in campo la stessa formazione che domenica ha strapazzato Trento dimostrando di avere in corpo una energia per certi versi inattesa.

Letti a freddo i risultati della undicesima giornata di ritorno hanno rilevato un dettaglio importante: liberatesi dal peso mentale di dover affrontare una coppa europea, tutti i club che erano impegnati o in Eurolega o in EuroCup hanno riportato un successo, e i bolognesi non hanno fatto eccezione. Questo non significa che quella di oggi sarà una passeggiata dato che i padroni sono una delle squadre più in forma del momento e dovendo ancora compiere un passo per uscire dai bassifondi della classifica, cercheranno di sfruttare al meglio il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

"Affrontiamo Scafati – spiega l’assistente di Scariolo, Alberto Seravalli – una squadra reduce da tre vittorie consecutive e con giocatori di grande esperienza come Logan, Okoye e Stone. Il grande volume del tiro da tre e i rimbalzi d’attacco sono le loro armi migliori. Ci attende un campo molto caldo, ma vogliamo proseguire il nostro cammino e dare seguito alla bella vittoria contro Trento".

Nel frattempo la società è sempre alla finestra a caccia di un centro che dia maggiori garanzie sotto canestro. In questo finale di campionato si sta ancora più evidenziando quali difficoltà si debba superare a causa di una architettura così sbilanciata. Non essendoci lunghi di formazione italiana, esclusi ovviamente Gora Camara e Leo Menalo, Scariolo è costretto a concentrare lì il numero di stranieri, togliendo qualcosa ai piccoli. Con un numero di infortuni così alto il problema non si pone, ma quando rientreranno la panchina bianconera dovrà fare delle scelte valutando bene come scremare in ogni partita i sei non formati da mettere in campo partendo dai nove che sono tesserati per la Virtus. All’andata Scafati si impose alla Segafredo Arena 77-84. Stasera arbitrano Attard, Bongiorni, Grigioni.