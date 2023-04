Primavera, a Empoli dice addio ai playoff

Pomeriggio beffa per il Bologna Primavera in casa dell’Empoli. Al 2 a 0 maturato nella prima frazione da parte dei rossoblù, con la rete di Anatriello e l’eurogol di Urbanski a mettere parzialmente in sicuro il risultato, ha risposto una frazione colorata esclusivamente di azzurro: gli uomini di Buscè hanno saputo raddrizzare la gara nei primi cinque minuti del secondo tempo con le reti di Renzi (su rigore) e di Ekong (dormita di Franzini), per poi sferrare il colpo del ko a 10’ dalla fine con il gol di Indragoli. I playoff svaniscono quasi definitivamente per i rossoblù di Vigiani.