Primavera, Bologna-Sampdoria 1-2: beffa finale per i rossoblù

Bologna, 17 settembre 2023 – Il sole settembrino scioglie il Bologna: la Primavera di Vigiani, impegnata al 'Biavati' di Corticella, perde contro la Sampdoria, con la formazione blucerchiata che piazza la zampata decisiva, quella del 2 a 1, in pieno recupero.

I rossoblù, dal canto loro, erano stati bravi innanzitutto a recuperare l'iniziale svantaggio (ad Alesi ha risposto prontamente Diop), non altrettanto bravi, però, quando ci si è trovati a tu per tu con il portiere della Sampdoria, Tantalocchi, decisivo per la squadra di Sassarini.

Di Chilafi il gol che regala la vittoria agli ospiti: il Bologna si porta in spogliatoio il rammarico per avere gettato via il pareggio; rammarico da trasformare in benzina positiva in vista della gara esterna contro il Verona. Per cancellare i due ko di fila.

Le scelte

Vigiani si affida a Mangiameli in avanti, con il tandem Menegazzo-Mukelenge sulle corsie offensive. In difesa Svoboda sostituisce l'infortunato Amey, conferme per Baroncioni sull'out mancino. Tra le fila della Sampdoria Sassarini arretra di qualche metro Alesi, schierandolo mezzala, mentre in avanti Polli è sostenuto da Ovalle Santos, ex Varese, e capitan Chilafi.

La partita

Gara che si mette subito in salita per il Bologna: dopo otto minuti un pallone perso sulla linea laterale si rivela decisivo, con Polli che ne approfitta per servire, tutto solo davanti a Bagnolini, Alesi, preciso al momento della conclusione verso lo specchio. Vantaggio doriano e Bologna costretto ad inseguire. Un inseguimento fatto di sali e scendi, dove il ruolo da protagonista lo recita Tantalocchi, estremo difensore della Sampdoria: al 17', su corner di Mukelenge, Menegazzo scheggia la traversa; altrettanto impreciso, alla mezzora, è Diop, che salta bene senza inquadrare lo specchio mentre, quattro minuti più tardi, il portiere bluerchiato si esalta, prima respingendo un colpo di testa di Svoboda e poi opponendosi alla conclusione di Mercier.

Samp salva, ma è una salvezza illusoria, visto che un minuto più tardi Mangiameli scappa a Costantino, costretto a sgambettarlo in area di rigore: è penalty, e dagli undici metri si presenta un freddissimo Diop, puntuale nel pareggiare la gara. Poco dopo, ci sarebbe anche l'occasione per chiudere la prima frazione in vantaggio, ma la ripartenza finalizzata da Byar viene chiusa puntualmente da Costantino. A inizio ripresa, stesso copione: dopo una manciata di minuti Tantalocchi mantiene sospeso il conto con gli attaccanti rossoblù, prima respingendo un destro di Mukelenge e, successivamente, smanacciando in maniera decisiva una rovesciata ad opera di Byar, a pochi passi dalla linea di porta. Sassarini vede i suoi stanchi e, soprattutto, in continuo affanno e cambia qualcosa: c'è spazio, infatti, per l'esordio di un figlio d'arte, con l'ingresso di Andrea Dacourt, figlio dell'Olivier visto in Italia con le maglie di Roma e Inter. I cambi hanno il loro peso: prima la Sampdoria recrimina - giustamente - per un rigore non dato, in seguito ad un contatto tra Svoboda e proprio Dacourt, poi sono Alesi e Conti a divorarsi il possibile vantaggio, graziando la difesa rossoblù. Il Bologna reagisce ancora una volta con Diop (punizione terminata di poco a lato), mentre nel finale c'è spazio anche per l'esordio di Tonin nella formazione di Vigiani, con il centravanti ex Vicenza che prende il posto di Mangiameli. Tutto finito? Macchè. L'ultima occasione utile è di marca Sampdoria, che non se lo fa ripetere due volte: transizione offensiva, Porcu pesca Chilafi che, di prima intenzione, concretizza il contropiede facendo esplodere di gioia la sua panchina e siglando il 2 a 1. La Samp la vince nel recupero, Bologna battuto e abbattuto.

Le dichiarazioni di Vigiani

"Il risultato non cancella le cose buone che sono state fatte. Dobbiamo evitare questo tipo di situazioni ed avere la forza per non arrivare a subirle. Per il resto ci sono state molte cose buone, una partita giocata benissimo dai ragazzi in tutte le fasi, anche nel sapere leggere come attaccare la Sampdoria. Purtroppo ci stava stretto il pareggio, figuriamoci la sconfitta. Parliamo sempre con tutti i ragazzi, cercando di essere a loro disposizione per farli crescere. Diop ha qualità ed è importante che abbia continuità in allenamento e nell'atteggiamento in settimana. Così da arrivare a prestazioni belle come quelle di oggi".

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Bagnolini; Mercier, Svoboda, Diop, Baroncioni; Bynoe, Rosetti; Mukelenge (22' st Hodzic), Byar, Menegazzo (32' st Menegazzo); Mangiameli (42' st Tonin). A disposizione: Pessina, Happonen, Carretti, Schiavoni, Lai, Nesi. Allenatore: Vigiani. SAMPDORIA (4-3-3): Tantalocchi; Porzi, Buyla, Costantino, Langella (10' st Dacourt); Uberti (10' st Porcu), Valisena (1' st D'Amore), Alesi; Chilafi, Polli, Ovalle Santos (10' st Conti). A disposizione: Gentile, Pozzato, Sa Gomes, Meloni, Kasza, Devic, Ventre. Allenatore: Sassarini. Reti: 8' pt Alesi (S), 34' pt rig. Diop (B), 48' st Chilafi (S). Ammoniti: al 24' pt Buyla (S), al 33' pt Costantino (S), 48' st Chilafi (S). Arbitro: Peletti di Crema.