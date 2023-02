Primavera, che show Battuta la Roma 3-2

Primavera rossoblù nel segno della rimonta. Il Bologna di Vigiani, sotto 2-0 alla mezzora ieri in casa con la Roma, ha saputo innanzitutto non disunirsi, trovando nei minuti di recupero il gol che è valso il 3-2 e i tre punti per Raimondo e compagni. E nel mentre? Dopo il terrificante uno-due inflitto dai giallorossi di Guidi (Falasca prima e Pagano poi) l’espulsione di Chesti, arrivata con un doppio cartellino giallo al termine di una situazione tragicomica, ha permesso ai rossoblù di riacquistare coraggio e di trovare prima l’1 a 2 con Stivanello e nella ripresa il pareggio di Pyyhtia, prestato ai compagni più piccoli, bravo a riprendersi dopo un avvio insufficiente.Nel finale il Bologna, aiutato dalla superiorità numerica, ha addirittura segnato il 3 a 2: a risolverla è stato Urbanski, che in pieno recupero ha sbrogliato una mischia in area di rigore giallorossa (Roma che ha terminato la gara in 9) con il destro. È invece rimasto a secco di gol Raimondo: sul suo mancino un paio di buone occasioni, non sfruttate per la scarsa precisione dell’attaccante, che si ferma così a tre partite di fila in gol. Con questa vittoria i rossoblù si avvicinano ulteriormente in classifica proprio alla Roma: i giallorossi, con il ko di ieri, slittano al secondo posto, con il Torino nuova capolista.

Giacomo Guizzardi