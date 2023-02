Primavera, gol e salto di qualità Il giovane Raimondo ci riprova

Per la serie A i tempi non sono maturi, mentre per la Primavera è il momento di tornare in campo. Il Bologna, dopo il pari con l’Inter, sogna lo scherzetto alla Roma (alle 14, diretta su Sportitalia), e tra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo c’è Antonio Raimondo, in rete nelle ultime tre gare. Quel Raimondo che la massima serie l’aveva assaggiata sotto la gestione Mihajlovic (il debutto da titolare in A arrivò a Marassi, teatro della gara di sabato), ma che non è ancora riuscito a convincere Motta. Eppure, è un centravanti che segna (8 gol); troppo poco per il tecnico, che dopo la convocazione del 9 gennaio ha deciso di non chiamare più con sé il classe 2004 nativo di Ravenna, nonostante le emergenze offensive. Ecco perché a gennaio si era parlato di una possibile cessione in prestito, volontà confermata dall’agente Beppe Galli ("È pronto per la B, deve giocare coi grandi"). Inverno che l’ha visto migrare verso altri lidi, ma rimanere a Bologna, confinato in Primavera che ad Antonio inizia a stare stretta. A dicembre, quando arrivò la chiamata di Mancini per lo stage in Nazionale, ci si aspettava che il giovane potesse sbocciare.

Così sembrava, almeno sulla carta: "Per potere partecipare in serie A deve fare il suo percorso", disse a metà gennaio lo stesso Motta, che fin qui non lo ha mai schierato, tenendolo fuori anche dalle convocazioni. Una bocciatura, né più né meno. Intanto Raimondo prosegue col suo percorso, come da indicazioni del tecnico: questo pomeriggio arriva la capolista Roma a Casteldebole.

Una Casteldebole nella quale nelle ultime tre gare casalinghe sono arrivate due vittorie.

Raimondo, dal canto suo lavora per diventare un nove. Con la maiuscola. Che gli permetterebbe di approdare, definitivamente, nel calcio dei grandi. Ma prima deve convincere Motta.

Giacomo Guizzardi