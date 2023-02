Primavera, il volo continua

Non sembra volersi più fermare il Bologna Primavera di Luca Vigiani che ieri mattina, a Lignano Sabbiadoro contro l’Udinese, ha superato per due reti a zero la formazione di Jani Sturm, trovando così il sesto risultato utile consecutivo.

A decidere il match contro i friulani, formazione candidata alla retrocessione, Raimondo – netto però il tocco di Abdalla nel tentativo di spazzare il pallone – e Urbanski. Per l’attaccante classe 2004, che quest’oggi sarà in panchina al Dall’Ara contro l’Inter, partita impreziosita dall’assist per la rete del raddoppio. Due gol che bastano a Vigiani e ai suoi per mantenere vivo il sogno playoff: quest’oggi occhi puntati sul Lecce, prima della classe e distante solamente due punti dai rossoblù.

I salentini non dovrebbero avere vita difficile in casa contro il Cesena, ma in questo campionato mai dire mai. Dopo il successo di ieri, il Bologna guarda già avanti: venerdì, a Casteldebole, ci sarà il Frosinone (ieri vittorioso sul Napoli), avversario diretto da battere per mantenere vivo il sogno di giocarsi il titolo a fine anno.

Giacomo Guizzardi