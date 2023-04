Primavera in crisi, playoff a rischio Traguardo centrato per Under 15 e 16

Weekend di luci e di ombre quello appena vissuto dal vivaio rossoblù. La Primavera, infatti, ha incassato la quinta sconfitta nelle ultime sei gare, compromettendo in parte la corsa ai playoff e riponendo nella gara interna di domenica contro la Sampdoria le residue speranze di tornare a fare punti in tempo utile. Al ‘Gino Bozzi’ di Firenze, prova di forza dei ragazzi di casa, che Toci e l’eurogol di Lucchesi hanno battuto per 2 a 0 il Bologna di Vigiani (nella foto).

Sorridono, invece, Under 15 e Under 16, le prime due formazioni del vivaio che approdano ufficialmente alla seconda fase dei rispettivi campionati: l’Under 15 di Mazzanti, nonostante la sconfitta in casa proprio della Fiorentina per 4 a 1, termina la stagione regolare al secondo posto e approda agli Ottavi di Finale, beffando il Sassuolo. Vittoria di prestigio per l’Under 16, che riscatta i colleghi più giovani sbancando Firenze con un 2 a 1 (in rete Negri e Di Costanzo) e regalandosi, così, la quarta piazza finale. Il 30 aprile la sfida casalinga alla Ternana per strappare il pass valido per gli Ottavi.

Dovrà invece battere la Juventus settimana prossima l’Under 17, che a 90’ dal termine si trova al quinto posto in classifica: un successo contro i bianconeri potrebbe regalare agli uomini di Biavati la quarta casella. Giacomo Guizzardi