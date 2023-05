Primavera sul campo dell’Atalanta

Giornata decisiva quella che si appresta a vivere la Primavera di Luca Vigiani, che dopo la vittoria sul Cagliari oggi affronterà, a Bergamo, l’Atalanta, in una gara dall’alta importanza: le due formazioni sono staccate di quattro punti, con una vittoria dell’Atalanta il Bologna tornerebbe pericolosamente a rischio playout. Il calcio d’inizio sarà alle 14, con diretta su Sportitalia: sono ancora nove i punti a disposizione da qui a fine anno, e il turno infrasettimanale fornirà sicuramente informazioni sempre più precise sulla classifica finale. Se il Bologna dovesse vincere – non ci sarà Mercier, che deve ancora scontare due giornate di squalifica – l’obiettivo salvezza potrà dirsi raggiunto. Non l’obiettivo che ci si aspettava a inizio stagione, questo va detto: discorsi che dovranno essere affrontati in estate. Giacomo Guizzardi