Pro Recco troppo forte: De Akker al tappeto La salvezza passa dalla trasferta a Roma

DE AKKER

7

PRO RECCO

18

DE AKKER : Cicali, Grossi 1, Spadafora, Townsend, Boggiano, Kadar, Guerrato 4, Milakovic, Alfonso, Manzi 1, Cocchi 1, Fini, Pederielli. All. Mistrangelo.

PRO RECCO: Perrone, Di Fulvio 2, Zalanki, Cannella 4, Younger 4, Fondelli 1, Presciutti 4, Echenique, Iocchi Gratta 2, Velotto, Aicardi 1, Hallock, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Romolini e Scappini.

Note: parziali 1-5, 1-4, 1-4, 4-5.

Troppo forte la Pro Recco per questa De Akker. In una serata che resterà magica per la pallanuoto bolognese, con la Longo riempita da tanti appassionati, la formazione di Federico Mistrangelo non può nulla contro lo strapotere di una Pro Recco che si conferma dominatrice del campionato. La formazione ligure parte subito forte, allunga nel secondo e nel terzo parziale e poi contiene in una quarta frazione di gioco che vede la De Akker giocare a pari o quasi con Recco.

Senza Deserti squalificato per un turno e Baldinelli indisponibile, Cocchi e compagni provano a dare battaglia, ma si devono arrendere allo strapotere ligure. Ospiti subito avanti 0-4 con la doppietta di Younger e i centri di Cannella e Fondelli. Guerrato accorcia le distanze, ma ancora Cannella 2 volte, Presciutti e ancora Younger allargano sul 1-8 la forbice del distacco reccherino. Ancora Guerrato accorcia prima che Cannella fissi il punteggio sul 2-9 al cambio di vasca. Nella ripresa segnano prima Younger e Aicardi per Recco, poi Grossi per la De Akker e di Presciutti con una doppietta per i campioni d’Italia. Nell’ultimo parziale Di Fulvio e Iocchi Gratta 2 volte a testa e Cannella da una parte, capitan Cocchi e Guerrato altre 2 volte dall’altra, arrotondano il risultato finale.

Il cammino salvezza della formazione di Federico Mistrangelo passa dalla prossima partita a Roma contro i giallorossi padroni di casa, in quello che è uno scontro diretto che vale tantissimo.

La classifica: Pro Recco 73, An Brescia 67, Ortigia Siracusa 56, Telimar 50, Trieste 46, Savona 41, Quinto 34, Posillipo e Roma 24, Anzio 23, De Akker 21, Salerno 16, Catania 13, Bogliasco 5.

Filippo Mazzoni