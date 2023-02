Progresso, continua l’inseguimento

Un grande Progresso (Eccellenza, girone B) si aggiudica di misura il big match di giornata contro il Russi lanciandosi ormai in solitaria all’inseguimento della capolista Victor San Marino. Grazie a un gol di Cocchi, la formazione di Franco Farneti ha la meglio sui romagnoli, ora a -4 in classifica dallo stesso team di Castel Maggiore. Il distacco dei rossoblù dalla prima è dunque di un solo punto, anche se la formazione sammarinese, che nell’anticipo di sabato ha regolato 2-0 il Bentivoglio, recupererà martedì sera il match interno con il Pietracuta. Vittoria del Granamica di Davide Marchini nel derby contro il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci: a decidere l’incontro, a metà ripresa, ci ha pensato Xhuveli. La sfida tra Castenaso e Valsanterno è stata invece posticipata a mercoledì (20,30). Per quanto riguarda il girone A, le due bolognesi hanno ottenuto due pareggi esterni per 1-1. Il Sasso Marconi di Fabio Malaguti ha impattato sul campo del fanalino di coda Campagnola dopo essersi portato avanti col solito Geroni, mentre l’Anzolavino del nuovo tecnico Massimo Catalfamo (in settimana promosso dal settore giovanile dopo le dimissioni di Evangelisti), ha trovato un buon pari in casa dell’Agazzanese (gol di Margiotta).