Progresso e Medicina da applausi

La netta vittoria per 3-0 centrata sul campo del Masi Torello (gol di Ghebreselassie e doppietta di Selleri (foto) profuma di secondo posto per il Progresso che, grazie alla sconfitta del Russi ed al pareggio dal Sanpaimola, ha cinque punti sulla prima inseguitrice. Restando nel girone B di Eccellenza, il Medicina Fossatone continua a vincere e, grazie al successo esterno nel derby contro il Bentivoglio (rete di Boschi), sale al sesto posto e scavalca così il Granamica, fermato sul pari (2-2 con gol di Chinappi e Armaroli) dal Sant’Agostino. Bella vittoria interna, infine, per il Castenaso che, grazie al successo per 2-1 sul Diegaro (rigore di Canova e raddoppio di Jammeh), sale in nona posizione. Passando al girone A, vittoria esterna del Sasso Marconi che, sul campo del Nibbiano e Valtidone, passa 3-2 grazie alla doppietta di Rinieri e al gol di Salcuni. Sconfitta che rischia di costare la retrocessione, infine, per l’Anzolavino che, sul campo della diretta rivale Boretto, cade 3-1 (Diallo).