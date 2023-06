Progresso, il giorno che vale mezza D Alle 16.30 il Bassano

L’attesa è finita: oggi, alle 16,30, il Progresso giocherà la finale di andata degli spareggi nazionali di Eccellenza. L’ultimo ostacolo verso il sogno Serie D porta il nome del Bassano, compagine veneta che, in passato, ha militato in categorie ancor più prestigiose. Il team di Franco Farneti cercherà di far valere il fattore campo: in semifinale, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, i rossoblù sono stati infatti capaci di rifilare un netto 3-0 al più quotato Giulianova spegnendo così le velleità della formazione abruzzese (al ritorno è infatti finita 0-0). Il Bassano, dal canto suo, si è aggiudicato la rispettiva semifinale battendo sia all’andata (1-0) che al ritorno (3-4) il Tamai. C’è dunque da attendersi una partita equilibrata e in cui, come spesso accade, i dettagli potrebbero fare la differenza. Anche perché per sistemare eventualmente le cose vi è la gara di ritorno in programma domenica 18 in Veneto. Chi si aggiudicherà il doppio confronto salirà in Serie D come le altre sei vincitrici di finali in programma in tutta Italia. Anche in caso di sconfitta, il Progresso potrebbe avere qualche chance di ripescaggio, ma, per essere certi, sarebbe meglio entrare dalla porta principale.