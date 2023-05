Progresso, un 2-2 che vale gli spareggi

Il 2-2 interno contro il Diegaro vale il secondo posto con conseguente approdo agli spareggi nazionali per il Progresso di Farneti (Eccellenza, girone B). La diretta rivale Russi (3-2 al Castenaso di Gelli), è a tre punti di distacco, ma il team di Castel Maggiore è già certo del piazzamento, indipendentemente dal’ultima giornata, grazie agli scontri diretti. Vittoria 3-1 con il Cattolica e quinto posto solitario in classifica per il Medicina Fossatone di Geraci mentre il Granamica di Marchini è stato sconfitto 3-2 in casa del Futball Cava Ronco. Ko interno anche per il Bentivoglio che, a San Pietro in Casale, ha perso di misura contro il Tropical Coriano. Nel girone A, per il Sasso Marconi ko casalingo 3-1 con il Rolo, 0-0 per l’Anzolavino, ultimo e già retrocesso, con la Pieve Nonantola.