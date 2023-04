Progresso, un ko indolore. Sasso, pari e show

Sconfitta fondamentalmente indolore per il Progresso di Franco Farneti che, nonostante il ko di misura sul campo della vincitrice del campionato Victor San Marino, si mantiene al secondo posto con cinque lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice. E ciò anche grazie al Castenaso di Marco Gelli che, tra le mura amiche, ha battuto 3-1 l’ex terza forza del campionato Sanpaimola, ora scavalcata dal Russi. Il team di Castel Maggiore è dunque ad un passo dagli spareggi nazionali visto che all’appello mancano appena due partite.

Vittoria tennistica per il Bentivoglio di Nicola Galletti che, impegnato sul campo della pericolante Valsanterno, non ha fatto sconti passando con un perentorio 6-0.

La terzultima giornata si era aperta sabato con i due anticipi Granamica-Diegaro (1-1) e Del Duca-Medicina Fossatone (0-1).

Per quanto riguarda il girone A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti si è reso protagonista di un pirotecnico 3-3 sul terreno di gioco del Boretto mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, già da tempo retrocessa in Promozione, ha subìto una netta sconfitta per 4-1 sul terreno di gioco della corazzata Cittadella Vis Modena.