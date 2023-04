Progresso, un punto per sognare

Si è concluso 2-2 l’atteso derby tra il Progresso e il Castenaso. Nonostante il pari, il team di Franco Farneti si avvicina ulteriormente all’obiettivo secondo posto (che vale l’accesso agli spareggi nazionali) visto che la diretta rivale Sanpaimola è stata clamorosamente sconfitta in casa dal retrocesso Cattolica. Vittoria di prestigio, invece, per il Granamica di Davide Marchini che, tra le mura amiche, è riuscito a togliersi lo sfizio di battere la capolista Victor San Marino. Nonostante il ko, gli ospiti hanno festeggiato con ben tre giornate di anticipo la vittoria del girone B di Eccellenza e il conseguente approdo in D. Pari casalingo 1-1 per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci contro la Savignanese mentre il Bentivoglio di Nicola Galletti ha regolato 1-0 il Classe. Nel raggruppamento A, l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, già retrocesso, è stato battuto di misura dal Borgo San Donnino che, come la Victor, si è laureato campione del proprio girone. Il Sasso Marconi cade 2-0 con la Modenese.