Promozione Baricella in volo con Legnani e Frazzoni Lugli non si ferma e spinge la Pgs Ima

Scampoli conclusivi di regular season sui campi della Promozione emiliano romagnola ed è bagarre per la costituzione delle griglie playoff (dal primo all’ottavo posto) e playout (dal nono al dodicesimo).

Nel girone C settimo turno di ritorno da dimenticare per la capolista Peperoncino, che nel derby della bassa consegna le armi ai Diablos Sant’Agata 62-43 (Achilli 19; Nannetti 10), dando agli uomini di coach Cevenini la terza vittoria consecutiva. Ne approfittano così Spilamberto, 54-65 a Zola Predosa nel testa a testa per il podio (Gianluca Franchini 16), e Cus Mo. Re., 55-58 a Medolla. Sesto posto in solitaria e terza vittoria filata invece per i Massacramento Kings, bene 70-67 contro Scandiano: i reggiani, in striscia negativa da 6 giornate, sono ora ultimi a -2 da Crevalcore, bene a Capi 46-55 (Cremonini 17).

Nuovo avvicendamento e finale di stagione spettacolare in vetta al D, con tre squadre appaiate a quota 30 punti a darsi battaglia per il podio. Nel big match di giornata arriva il successo all’overtime del Bianconeriba Baricella di coach Marco Minozzi (settima vittoria consecutiva) sul parquet dell’ex capolista Granarolo 77-86 (Martinelli 17; Legnani, Frazzoni e Pedrielli 14), raggiunta in vetta senza tuttavia rovesciare il -10 dell’andata.

A completare il trio di testa si aggrega anche la Pgs Ima (sesta vittoria consecutiva), che grazie ai 25 punti di Lugli piega gli Spartans Ferrara 74-64. Dietro arrivano i successi di Pgs Corticella, 74-61 contro il Navile e grazie ai 34 punti del duo Bernardinello e Tonelli, e Galliera, 66-55 contro la Vis Ferrara (Gnan e Frascaroli 19).

Nel girone E si prendono virtualmente la vetta gli Hornets di coach Bonacorsi, con le vittorie prima nel derby contro Pianoro 52-55 (Vaccari 16; Giacometti 12), poi nell’anticipo dell’ottava di ritorno contro Basket 95 Imola (64-41). I ‘calabroni’ raggiungono così la regina Pgs Welcome, piegata dall’esuberanza di un’ottima Virtus Castenaso, alla quarta vittoria consecutiva e corsara alla Don Comini 69-85 (Verardi 15; Bedosti 22).

Vittoria esterna per Medicina 2007 terza della classe: gli uomini di Pasquali espugnano il campo del Basket 95 Imola 61-64 (Lenzarini 19).

g. g.