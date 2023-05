Promozione e 1^ cat. playoff rinviati al 28

A causa della pesante ondata di maltempo che sta interessando il territorio, il comitato regionale della Figc ha deciso di rinviare di una settimana le finali playoff di girone, di Promozione e Prima Categoria, inizialmente programmate il 21 maggio. Le attesissime sfide andranno dunque in scena domenica 28 maggio alle 16,30. Questo slittamento coinvolge quattro formazioni bolognesi: in Promozione si tratta di Faro Gaggio-Atletic Cdr Mutina (girone C) e Atletico Castenaso-Reno (D) mentre in Prima Categoria passano alla settimana successiva Junior Corticella-Montombraro (raggruppamento E) e Centese-Galeazza (F). Si ricorda che, in queste partite, in caso di parità al 90’ si procederà con due tempi supplementari e, se l’equilibrio dovesse permanere, a qualificarsi saranno le squadre di casa in quanto meglio classificate alla fine della stagione regolare.