Promozione girone C

Sono due gli anticipi "bolognesi" anche nel campionato di Promozione. Nel girone C, alle 18.30, è in programma, infatti, l’attesissimo derby della montagna tra il Porretta ed il Faro Gaggio, mentre nel raggruppamento D, alle 15, la Libertas Castel San Pietro avrà un pomeriggio di duro lavoro ospitando la capolista Massa Lombarda.

Partendo dal derby, che come sempre richiamerà sulle tribune centinaia e centinaia di persone, entrambe le squadre sono affamate di punti. Il Faro, che domenica scorsa non ha giocato vedendosi rinviare la partita contro il Fossolo a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, vuole vincere per mettere pressione alla capolista Zola Predosa (ora avanti di otto punti anche se con una gara disputata in più).

Dall’altra parte, situazione diversa per il Porretta, che come i gaggesi ha una partita da recuperare, ma che è attualmente sestultimo, a pari-merito con l’Atletico Spm, ed ha come obiettivo quello di allontanarsi il più possibile dalle zone calde della classifica.

Grande necessità di punti salvezza anche per la Libertas Castel San Pietro, sestultima a 17, ma con una partita in meno rispetto a tutte le dirette rivali. Strappare un risultato positivo oggi contro la capolista Massa Lombarda sarà un’impresa tutt’altro che semplice, ma i castellani faranno tutto il possibile per riuscirci.

