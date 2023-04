Psg, Neymar e Messi verso l’addio

Il Paris Saint Germain potrebbe perdere in un colpo solo Leo Messi e Neymar. Secondo i media britannici questa che sta per finire potrebbe essere l’ultima stagione in Francia. Il campione del mondo argentino vorrebbe tornare al Barcellona, ma il club spagnolo avrebbe bisogno di fare cassa, si parla di 88 milioni di sterline circa, attraverso la vendita di giocatori per poter riportare in Catalogna Messi.

Per quanto riguarda invece la stella brasiliana Neymar, il Psg punterebbe a venderlo nel prossimo mercato estivo: sarebbero interessati il Chelsea ed almeno un altro club della Premier League.

In mezzo a tutte queste voci, la posizione o meglio le polemiche di Mbappè, più volte accostato al Real Madrid e, nelle ultima settimane, apparso in disaccordo con il suo club. Per il Psg, però, almeno una buona notizia: Gigio Donnarumma, il portierone azzurro che dal 2021 ha scelto la Francia, ha manifestato l’intenzione di non muoversi.