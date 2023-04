Punte di domanda: Thiago ha solo Barrow a pieno regime

di Massimo Vitali

Il ragionamento è semplice: la Juventus in campionato non perde quattro gare di fila dal 1961-62, ma per provare a batterla domenica notte sarebbe già utile poter contare su attaccanti in palla. Stato dell’arte dell’attacco rossoblù: Arnautovic è fuori da quaranta giorni e dunque fuori dalle rotazioni per la gara con la Juve; Sansone da ieri è di nuovo ufficialmente in infermeria dove resterà per due settimane per via di uno strappo al polpaccio; Zirkzee anche ieri ha lavorato a regime ridotto per smaltire l’affaticamento post Verona, anche se oggi l’olandese dovrebbe rientrare in gruppo; Barrow e Orsolini, invece, per fortuna godono di buona salute. Thiago fa la conta dei disponibili, ma da ieri ha un problema in più. Il problema si chiama Sansone, l’attaccante di scorta che in questo avvio di 2023 spesso e volentieri si è rivelato decisivo, salvo poi pagare dazio agli infortuni, come l’ultimo in cui è incorso al Bentegodi. Dopo il gol di Udine Sansone, tra gennaio e febbraio, aveva già dovuto saltare sei gare per una frattura al dito del piede. Riconquistata la maglia da titolare, ha messo a referto 2 gol e un assist nelle ultime tre partite (con Atalanta, Milan e Verona) ma adesso dovrà fermarsi di nuovo. La diagnosi parla di stiramento al gemello mediale della gamba destra: il comunicato del club ieri fissava in due settimane i tempi di recupero. Due settimane di stop significa saltare a piè pari Juventus, Empoli e Sassuolo e provare a recuperare per il match con la Roma del 14 maggio al Dall’Ara, ben sapendo che il polpaccio è un muscolo infido e non è saggio accorciare troppo i tempi di guarigione. In ogni caso Motta al pronti via con la Juve non potrà contare né su Arnautovic né su Sansone: che fare allora alla voce centravanti? Zirkzee, nonostante la bocciatura di Verona, resta un’opzione possibile, se non fosse che l’olandese negli ultimi due giorni ha lavorato col freno a mano tirato (per i postumi delle fatiche del Bentegodi) e solo oggi dovrebbe rientrare in gruppo.

Qual è in questi casi la regola aurea di Thiago? Gioca solo chi è al cento per cento e per esserlo bisogna essersi allenati al cento per cento, cosa che Zirkzee non sta riuscendo a fare. Ecco perché tutte le strade portano a Barrow, che da centravanti ha giocato l’ultima volta lo scorso 18 marzo a Salerno, salvo poi tornare sulla fascia sinistra nelle successive quattro partite. Musa peraltro dovrà provare a infrangere un record negativo: la Juventus è la squadra contro cui ha giocato più gare, 8, senza riuscire a segnare. A bilancio, per lui, solo un misero assist. Dal Bentegodi, nei giudizi, è uscito anche lui con le ossa rotte. Ma almeno è sano, anche se forse un po’ usurato dalle ultime nove partite giocate da titolare. Alternative, in questo momento, Motta non ne ha.