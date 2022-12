Punti persi e riscatto: la Geetit volta pagina

di Marcello Giordano

Ultima giornata di lavoro, prima di un paio di giorni di stacco. In casa Geetit, dopo il ko maturato in casa del fanalino di coda Mirandola, società e tecnico hanno deciso di optare per un paio di giorni liberi, al fine di ricaricare le pile e liberarsi dalle scorie di un finale di anno tutt’altro che positivo.

Il ko di Mirandola è il terzo consecutivo dopo quelli con Brugherio (per 3-2) e Macerata (3-1), sconfitte arrivate dopo una striscia di 5 vittorie in sei gare, che hanno proiettato Bologna in zona playoff, facendo sperare che la squadra di coach Marzola fosse matura per ambire a un ruolo da big.

Invece no, non ancora, il percorso di crescita non è terminato, com’è giusto che sia per un gruppo composto per cinque settimi dei titolari da ragazzi al primo vero anno da protagonisti nel campionato di A3 maschile di volley.

I playoff restano alla portata, Bologna è sesta e già una volta è uscita da un momento di difficoltà contraddistinto da 4 ko consecutivi, tra la seconda e la quinta giornata. Ma all’epoca era l’inizio della stagione, la Geetit era una squadra completamente nuova e in fase di rodaggio e per di più senza l’argentino Vinti per motivi di tesseramento, entrato a roster proprio contro la capolista Fano, in cui Bologna sfiorò il colpaccio casalingo (ko per 3-2).

Seguirono cinque vittorie nelle successive sei gare. Ora urge rialzarsi in fretta, anche perché alle porte c’è la striscia di gare che vide la Geetit collezionare i quattro ko di inizio stagione: ovvero, la terza della classe Savigliano l’8 gennaio (ore 20, al PalaSavena), poi Parma, San Giustino e Fano. Proseguire la striscia negativa significherebbe imboccare la strada della crisi e richiare di mettere a repentaglio la partecipazione ai playoff.

Urge una riposta e soprattutto serve che Bologna risolva un problema che si porta dietro da inizio stagione: quello dei black out, che sono costati punti preziosissimi.

Sono almeno tre quelli gettati al vento nelle ultime tre uscite, perché con Macerata, Bologna era avanti 15-11 (sull’1-1) ed ha incassato un break di 5-0 che ha compromesso il parziale e la possibilità di strappare almeno un punto. Si guardino i parziali del 3-2 di Brugherio (25-22, 25-22, 22-25 23-25, 17-15) per capire come al netto di una brutta prestazione i rossoblù avrebbero avuto le carte in regola per vincere comunque il match, e pure a Mirandola (ko per 3-1, 23-25, 25-22, 25-16, 25-23) Bologna ha perso un set vanificando un netto vantaggio.

Questione di killer instinct e delle difficoltà che la Geetit ha nel gestire: la squadra di Marzola o va a tutta o sono guai. E allora, urge ripartire a tutta. Da qui, la decisione di un paio di giorni liberi per vuotare la mente per poi ripartire all’inseguimento dei playoff e della vittoria: ripartenza o crisi, con Savigliano non ci saranno mezze misure, anche perché la concorrenza delle inseguitrici sta arrivando.