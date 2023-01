Punticino Bologna, l’Europa resta un miraggio

di Gianmarco

Marchini

I sogni possono restare nel cassetto. Peccato, perché nel grigio totale degli ultimi anni, sarebbe stato divertente trascorrere qualche giorno seduti davanti alla Juventus che, sì, farà ricorso e magari si vedrà riassegnare qualche punticino: ma intanto vuoi mettere la soddisfazione di chiudere il girone d’andata dando le spalle alla Signora? Niente da fare. Perché tra il dire ’Europa’ e il fare i passi giusti, per il Bologna c’è sempre di mezzo un mare di rimpianti. Tanti quelli che lascia in eredità la partitaccia con la Cremonese dell’ex Ballardini, arrivato al Dall’Ara con le idee chiarissime. Cercava un pareggiaccio, il sergente romagnolo, e pareggiaccio è stato: missione compiuta, la sua. Missione rinviata, invece, per Thiago Motta che dopo l’accelerata di Udine, vede di nuovo la sua squadra inchiodare bruscamente al momento di mettere la freccia. Pare condannato al traffico di metà classifica, il Bologna, che si blocca persino davanti all’ultima della classe: questa Cremonese che, tolto l’exploit in Coppa con il Napoli, veniva da quattro ko di fila. Ma dal basso dei suoi sette punti, è riuscita a rovinare la serata dei rossoblù e del patron Saputo.

Certo, nella bilancia della partita va pesata la grande emergenza che dal dopo-sosta condiziona Thiago: rientra uno con la Lazio (Zirkzee), ne esce un altro (Medel), per un undici da rimescolare, ma soprattutto per un attacco letteralmente da inventare. L’ultimo esperimento della disperazione ieri ha partorito un Soriano falso nove: più che altro un falso d’autore, perché il capitano, sempre generoso, è lontano anni luce dal giocatore decisivo che fu. Così come si sta esprimendo ai minimi storici, Musa Barrow, che meriterebbe, certo, le attenuanti di un infortunio appena smaltito, se non fosse per la tonnellata di cose semplici che sbaglia. Resta Orsolini che da inizio 2023 sta tirando la carretta là davanti nell’attesa di dare una risposta alla madre di tutte le domande: ma quando torna Arnautovic?

"Solo Dio lo sa", diceva ieri l’austriaco salendo in tribuna. Ma come stai? "Meglio, meglio", con tanto di sorriso. La speranza è che Marko rientri il prima possibile, perché la sua leadership non è decentrabile e perché si è visto ieri con l’ingresso di Zirkzee quanto al Bologna serva il riferimento di un centravanti vero. Joshua, entrato dopo l’intervallo, ha dato una scossa a una squadra che dopo 5’ della ripresa si è ritrovata subito sotto, colpa di un ingenuo tocco di mano di Dominguez punito - via Var - con il rigore dell’1-0 di Okereke, ancora letale come nel gol-vittoria dell’anno scorso con il Venezia. Dura cinque minuti lo svantaggio, però, perché Zirkzee cambia l’inerzia della gara e ci mette lo zampino, ‘provocando’ l’autogol di Chiriches. Il resto è un assedio rossoblù, di nervi più che di idee, col grande spauracchio all’82’ quando l’arbitro fischia rigore per un intervento di Lucumì su Afena-Gyan, giustamente revocato su altro aiuto del Var. La paura sventata arma gli ultimi sussulti del Bologna. Tanto fumo, ma solo l’arrosto di un sinistro volante di Orso (86’) respinto da Carnesecchi, un palo colpito da Ferguson al 93’ e uno slalom gigante con tiro di Cambiaso al 97’ parato ancora dall’ottimo portiere grigiorosso, sotto gli occhi del ct Mancini in tribuna. Fischia l’arbitro e fischia il Dall’Ara che venerdì con lo Spezia s’aspetta tutt’altro spettacolo.