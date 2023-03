Pyyhtia protagonista con la baby Finlandia

Sorpresa, c’è un rossoblù titolare nell’Olanda Under 21: non è Joshua Zirkzee, ma Sidney Van Hooijdonk, che alla luce dei 20 gol segnati nell’ultimo anno con l’Heerenveen ha coronato il sogno di vestire la maglia orange contro la Norvegia Under 21. Di più. L’attaccante figlio d’arte ha segnato pure la rete del vantaggio che ha spianato la strada alla vittoria (3-0) dell’Olanda. Van Hooijdonk a segno, Zirkzee in panchina, come pure Ferguson in Scozia-Cipro, tenuto forse a riposo in vista del big match con la Spagna di domani. Hanno trovato posto nell’undici titolare della Finlandia Under 21 il centrocampista Pyyhtia e il laterale destro della Primavera Wallius. Pyyhtia è stato sostituito dopo un’ora, mentre Wallius ha disputato l’intero match contro la Macedonia del Nord, terminato 1-1 e che ha fatto registrare la vittoria ospite ai rigori.