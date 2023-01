Quasi mille tifosi al seguito dei rossoblù

Saranno circa ottocento i tifosi rossoblù che oggi faranno rotta sulla Dacia Arena. Ieri sera sui tabulati del club friulano risultavano, per l’esattezza, 830 tagliandi già in mano ai bolognesi.

E’ una trasferta agevole, anche se non resa più così amichevole per via del gemellaggio che in passato univa le due tifoserie e che viceversa è stato rotto.

Arbitra il fischietto della sezione di Arezzo Manuel Volpi, che lo scorso 17 settembre ha tenuto a battesimo l’esordio, sfortunato, di Thiago Motta sulla panchina rossoblù al Dall’Ara: quel giorno vinse l’Empoli 1-0.

L’altro incrocio coi rossoblù risale al Bologna-Spezia 2-4 (dopo i tempi supplementari) di Coppa Italia del 25 novembre 2020, con dolorosa eliminazione dei rossoblù dalla competizione.