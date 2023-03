Quel miracolo per restare in A

Giuseppe Papadopulo in quel 2008-2009 sulla panchina rossoblù fu il terzo allenatore in stagione, dopo Daniele Arrigoni e Sinisa Mihajlovic. Chiamato alla guida della squadra ad aprile, nelle ultime 7 giornate di campionato il tecnico pisano conquistò 11 punti, che bastarono ai rossoblù per agguantare la salvezza. Papadopulo, che è nato il 2 febbraio 1948 a Casale Marittimo (Pisa), dopo la carriera da calciatore ha allenato per 25 anni. Curiosamente le sue ultime apparizioni in panchina risalgono al marzo 2011 proprio alla guida del Torino in B: due partite nel cuore della gestione Lerda.