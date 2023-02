Quella di oggi è una finale per entrambe

Gianmarco

Marchini

Non confonda la situazione disperata della Samp per cui la partita di oggi ha la musica di Dario Argento e i contorni di un duello vita-morte: anche per il Bologna questa sarà una finale. Perché dopo il ko con il Monza, un altro passo falso riporterebbe tutto l’ambiente con i piedi per terra, mentre la Juventus potrebbe spiccare il volo, la Fiorentina rientrare in corsa e il Torino addirittura allungare. Insomma, non vincere a Marassi vorrebbe dire trasformare il sogno Europa nella vincita al Superenalotto, con la differenza che lì hanno esultato in nove, mentre qui c’è posto solo per uno. Dopodichè vincere a Genova non è un dovere, né andare in Europa è un obbligo. Provarci, però, restando in corsa fino all’ultimo fa tutta la differenza di questo mondo. E’ quell’ingrediente che divide una stagione insipida (l’ennesima?) da una stagione incredibile. Provarci è un atto doveroso verso i duemila che c’erano a Firenze, i quasi ventiduemila con il Monza e i cinquecento che ci saranno oggi. Ci mettono soldi e passione: regalategli almeno un sogno. Cosa vi costa?