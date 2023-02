Questa volta Cambiaso si sposta a destra E Kyriakopoulos finisce nel tridente offensivo

di Giacomo Guizzardi

Thiago Motta prepara il Bologna in versione inedita, ma attenzione alle sorprese. Se, per la gara di oggi, le uniche certezze sembrano essere rappresentate dalle assenze, Zirkzee, Lucumì e Soumaoro su tutti, il tecnico ha pronto un piano alternativo per sopperire alle mancanze, ormai abitudine nelle ultime settimane. Ecco perché, con Arnautovic appena rientrato dallo stop – occhio a un’eventuale scelta last minute – il ruolo di centravanti dovrebbe essere affidato a Soriano, visto in quella posizione anche contro la Cremonese. Solo panchina, invece, per Barrow, con Orsolini e Kyriakopoulos a completare il tridente. In difesa viaggia verso la titolarità la retroguardia formata da Cambiaso, Posch, Sosa e Lykogiannis, provata parecchio in allenamento in questi ultimi giorni e scelta da Motta per fronteggiare il Monza, con Petagna, Dany Mota e Caprari pericoli principali della formazione di Palladino.

A rischiare la panchina è anche Ferguson: lo scozzese, non al meglio, difficilmente verrà utilizzato in partenza da Motta, al pari del rientrante Medel. Ecco perché, al fianco di Schouten, dovrebbe esserci Aebischer, mentre Dominguez è probabile possa avanzare di qualche metro la sua posizione, soprattutto in fase di ripartenza dal basso dei brianzoli.

Il Bologna di Thiago, dopo il 2-1 dell’andata ottenuto in rimonta, è pronto per sorprendere ancora una volta: la forza del gruppo come arma principale, Arnautovic come opzione secondaria. Ma a Thiago piace stupire.