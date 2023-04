Questo Bologna-Juve può valere la storia

Se ci fosse un titolo per ‘La Partita’ che tutta Bologna aspetta da mesi con l’attesa febbrile che accompagna ogni sfida con la Juve questo potrebbe essere: la carica dei trentamila per provare a riscrivere la storia. Sottotitolo: nonché per continuare a cullare un piccolo sogno Europa, concorrenza e giustizia sportiva permettendo. Va da sé che dei trentamila che questa notte riempiranno il Dall’Ara una folta rappresentanza sarà costituita da tifosi juventini, sempre presenti in gran forze ogni volta che la Signora gioca vicino alle roccaforti dei feudi bianconeri in regione.

Mai come questa volta però Bologna ci crede e ha mille buone ragioni per provare a fare lo sgambetto a una Juve che oltretutto di questi tempi non se la passa bene. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. L’ultima volta che infilarono il quarto scivolone accadde nel 1961-62, una delle stagioni peggiori nella storia della Signora. Basti dire che quella Juve non si fermò a quattro sconfitte di fila ma nel finale di campionato arrivò addirittura a sette. Ed è curioso che quella striscia nerissima sia stata inaugurata proprio da un 2-3 casalingo col Bologna, che il 4 marzo 1962 a Torino s’impose grazie a una doppietta di Nielsen (alla sua prima stagione in rossoblù) e a un gol di Perani, che vanificarono le reti bianconere di Leoncini e Mazzia. Come noto, invece, il Bologna non batte la Juve al Dall’Ara praticamente da un quarto di secolo, ovvero da un altro 3-2: quello che il 29 novembre 1998 firmarono nel primo tempo Paramatti, Signori e Fontolan.

Saputo, che nel 2014 sbarcò per la prima volta sotto le Due Torri proprio dopo un viaggio di studio (e di cortesia) in casa Juve, da ieri è di nuovo in città. L’azionista di maggioranza rossoblù è sbarcato al Marconi di prima mattina insieme al figlio Luca, facendo subito un salto a Casteldebole, dove è rimasto a lungo nel suo ufficio, sbirciando poi l’allenamento, pranzando con i dirigenti e dando un rapido saluto a Motta. Niente summit sulle strategie di mercato però, né colloqui strategici sul futuro dell’allenatore in compagnia di Fenucci, Di Vaio e Sartori: tutti appuntamenti peraltro impensabili alla vigilia di una gara così importante come quella di stasera. In teoria ci sarà tempo per affrontare la materia nei prossimi giorni, ovvero da qui alla trasferta di giovedì a Empoli (a cui Saputo parteciperà).

Ma i segnali che arrivano in queste ore da Casteldebole non riportano, da parte del club, l’urgenza di tale confronto, ragion per cui non è da escludere che l’ora delle grandi decisioni verrà spostata a fine campionato. In realtà il futuro è un ‘work in progress’, come la caccia a un potenziale biglietto per l’Europa. Nel mini-campionato che corre per l’ottavo posto la concorrenza resta agguerritissima. Piazzarsi ottavi a giugno potrebbe valere un posto in Conference League se l’Inter vincesse la Coppa Italia e se la Juve fosse pesantemente bastonata dalla giustizia sportiva. Ma intanto questa notte la Juve toccherà provare a batterla sul campo.

Massimo Vitali