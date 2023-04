Questo Bologna sa domare anche le grandi

di Massimo Vitali

Milan inchiodato al pari sul prato del Dall’Ara. Un mese fa (11 marzo) lo stesso destino era toccato alla Lazio. E nell’ultimo segmento di campionato sono arrivate le squillanti vittorie con Inter (26 febbraio) e Atalanta (8 aprile). C’era una volta un Bologna che sistematicamente non riusciva a mettere il bastone tra le ruote delle grandi: ma con Motta al timone nel 2023 quel Bologna non esiste più.

La democrazia di Thiago non è insita solo nella felice attitudine di trattare tutti i propri calciatori alla stessa stregua: lo fa anche con le squadre avversarie, a prescindere dal loro pedigree. Quello che sabato ha costretto il Milan scudettato a uscire dal Dall’Ara con un pari non è stato il miglior Bologna di Thiago se è vero che le 19 conclusioni scoccate dai rossoneri verso la porta di Skorupski rappresentano il numero più alto di minacce subite dai rossoblù da quando l’italobrasiliano ha preso le redini della squadra.

Ciononostante sono sotto gli occhi di tutti l’identità, l’autostima, il gioco e la forza atletica che Motta ha instillato nel gruppo anche quando affronta avversari sulla carta più titolati. Zero remore, zero complesi di inferiorità e 8 punti strappati alle big negli ultimi quattro faccia a faccia. All’inizio mica funzionava così. Nel girone d’andata tra Juventus, Napoli e Inter, le prime tre nobili affrontate da Motta, furono 12 i gol incassati dai rossoblù. Con Roma (all’Olimpico) e Atalanta (al Dall’Ara) alla ripresa del campionato dopo la sosta arrivarono altrettante sconfitte, a fronte però di prestazioni convincenti che avrebbero meritato ben altro premio in termini di punti.

Ma la svolta era nell’aria ed è arrivata con Inter, Lazio, Atalanta e Milan: prestazione e punti, il binomio perfetto. Dopodiché la perfezione non esiste nemmeno nel magico mondo di Motta.

Sabato, fatto saltare dopo 32 secondi il bunker di Pioli, il Bologna si è rintanato nella propria metà campo riuscendo raramente, almeno fino all’ingresso di Zirkzee, ad alzare il proprio baricentro per portare pericoli verso la porta di Maignan.

Detto che Sansone, autore di 2 gol nelle ultime 2 partite, oggi grazie a Motta è un attaccante ritrovato, viene fatto di chiedersi dove sarebbero i rossoblù con un Arnautovic sano o uno Zirkzee più rodato come terminali d’attacco. E’ solo uno spunto di riflessione. Che di certo non sfugge a chi siede in panchina.