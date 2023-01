Rabbia Thiago: "In area due episodi dubbi"

di Massimo Vitali

La rabbia di Thiago è uno schiaffo, quasi inatteso, alle buone maniere. Avete presente il Motta placido e sorridente del giorno di vigilia a Casteldebole? Ecco, tutto un altro film è andato in scena ieri nel ventre dell’Olimpico, a margine di una sfida che il Bologna nel secondo tempo ha provato in tutti i modi a raddrizzare ma che, è la tesi di Thiago, ha preso una piega storta per le sviste dell’arbitro. Eccolo il Motta infuriato contro Santoro.

Premessa: "Per digerire una sconfitta del genere dovremmo fare un bel respiro e cercare di mantenere la calma".

Ma la premessa non produce comunque un Motta in versione zen: "Oggi ci sono stati due episodi dubbi in area di rigore. Su Dybala non è fallo perché è lui a cercare il contatto col mio difensore (Lucumì, ndr), che prende il pallone. Non è la prima volta che succede, ci sono giocatori che lo fanno spesso e lo sappiamo...".

A mandargli di traverso il pomeriggio romano è stato anche il mancato penalty per il presunto contatto tra Ferguson e Zalewski nella ripresa. "Quello è rigore sempre", sbotta il tecnico rossoblù. Con postilla: "Dopo non aver punito il fallo su Ferguson l’arbitro, nell’ammonirmi, è venuto a bordo campo a dirmi che era stato Ferguson a cercare il contatto, ma non è così: evidentemente il metro arbitrale non è sempre lo stesso".

Fuoco, fiamme e una considerazione amarissima: "Il calcio è rimasto fermo alle vecchie abitudini: purtroppo gli episodi in questione li hanno visti tutti fuorché il direttore di gara. Ma il calcio non è questo, non dovrebbe essere questo: negli anni si è evoluto".

Anche se non riuscirà mai a mettere d’accordo tutti quando c’è di mezzo una decisione arbitrale. Resta la confortante reazione della squadra nel secondo tempo, sintomo di un Bologna che non si è arreso fino al triplice fischio, sfiorando il pari in coda al sesto minuto di recupero: "Capisco l’amarezza dei giocatori per quello che è stato l’esito della partita, ma da allenatore mi tengo stretto lo spirito con cui i miei ragazzi hanno affrontato la partita".

Al netto dell’amarezza per il ko c’è del buono nel viaggio rossoblù nella capitale: "Nel complesso la nostra è stata una buona prestazione, specie nel secondo tempo, quando abbiamo creato più della Roma. A San Siro, contro l’Inter (prima della sosta mondiale, ndr) perdemmo il filo del match dopo un episodio avverso. Questa volta siamo rimasti dentro la partita e ce la siamo giocata fino alla fine".

Giocata come piace a lui: "Dopo la ripresa siamo riusciti ad allargare gli spazi, creando la superiorità numerica che volevo". Una ‘bella sconfitta’, buon viatico verso l’Atalanta che lunedì notte farà visita ai rossoblù al Dall’Ara.