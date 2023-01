Rabbia Virtus, un grande Teodosic non basta

Virtus Bologna

83

Olympiacos Pireo

85

SEGAFREDO : Hackett, Lundberg 6, Ojeleye 13, Shengelia 11, Jaiteh 2, Pajola 8, Bako 8, Teodosic 21, Cordinier 6, Mickey 8, Weems ne, Belinelli ne. All. Scariolo.

OLYMPIACOS PIREO: Canaan 2, Walkup 8, Papanikolau 17, Vezenkov 22, Fall 5, McKissic 21 , Peters 3, Bolomboy, Larentzakis 4, Lountzis 3, Black, Papas ne. All. Bartzokas.

Arbitri: Boltauzer, Peruga, Koljensic.

Note: parziali 22-22; 38-42; 53-63.

Una sconfitta che brucia e non poco in casa Virtus. Una topica clamorosa degli arbitri regala il successo all’Olympiacos che non aveva bisogno di favori. Succede tutto nell’ultimo minuto sul 77-80, canestro di Bako, la Virtus in difesa recupera un pallone con Ojeleye. Ma i tre fischietti, incredibilmente, sanzionano il fallo allo statunitense che aveva recuperato saltando più in alto di Papanikolau. Arrivano due tecnici e l’espulsione per Teodosic.