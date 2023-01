Rabbia Virtus, un grande Teodosic non basta

Virtus Bologna

83

Olympiacos Pireo

85

SEGAFREDO : Hackett, Lundberg 6, Ojeleye 13, Shengelia 11, Jaiteh 2, Pajola 8, Bako 8, Teodosic 21, Cordinier 6, Mickey 8, Weems ne, Belinelli ne. All. Scariolo.

OLYMPIACOS PIREO: Canaan 2, Walkup 8, Papanikolau 17, Vezenkov 22, Fall 5, McKissic 21 , Peters 3, Bolomboy, Larentzakis 4, Lountzis 3, Black, Papas ne. All. Bartzokas.

Arbitri: Boltauzer, Peruga, Koljensic.

Note: parziali 22-22; 38-42; 53-63. Tiri da due: Virtus Bologna 2234; Olympiacos 1730. Tiri da tre: 926; 1134. Tiri liberi: 1213; 1825. Rimbalzi: 35; 33.

di Massimo Selleri

Cambiano gli avversari e il loro spessore, ma la morale è sempre quella: quando Milos Teodosic non è in campo la Virtus in Eurolega si incarta, mentre incanta quando il serbo è sul parquet e tratta la palla come se un fosse un mago che con le mani realizza il gioco di prestigio più complicato.

Anche l’Olympiacos ha rischiato di rimanerci stregato, ma alla fine a fare la differenza sono state diverse questioni anche tecniche, vedi i 14 rimbalzi offensivi concessi dai padroni di casa o le 14 palle perse, numeri che non fanno perdere la pazienza a un pubblico encomiabile che dall’inizio alla fine non ha smesso di sostenere la V nera.

I greci chiaramente ringraziano e insieme ai difetti dei padroni di casa dovrebbero anche essere riconoscenti verso una terna arbitrale che appena la partita si è fatta complicata è andata in tilt e ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare favorendo la squadra sulla carta più forte.

La partita va raccontata proprio dal 77-80 a 1’ dalla fine, quando a Semi Ojeleye viene appioppato un fallo inesistente e tra le varie proteste Teodosic si prende pure un tecnico. Dalla lunetta i greci fanno 23 (77-82) e sull’immediato ribaltamento di fronte il serbo non riesce a realizzare la tripla, ma finisce in lunetta per tre tiri che infila senza errori (80-82).

Segna McKissic (80-84) e qui c’è la seconda frittata con gli arbitri che, prima buttano fuori il serbo attribuendogli il secondo tecnico e poi si accorgono, riguardano l’azione al replay, che erano loro ad aver sbagliato per cui riconsegnano la palla alla Virtus, ma il numero 44 bianconero resta fuori. Gioco da tre punti messo a segno da Ojeleye dopo il libero di Vezenkov. Siamo sull’83-85, stoppata sempre del nigeriano e poi 02 di Larentzakis dalla lunetta. Palla alla Virtus che fa cilecca prima con Lundberg e poi con Mickey con in mezzo i forti dubbi per un’ interferenza degli ospiti.

E’ l’epilogo di una gara dove la V nera ha toccato anche il -12 (51-63) e che poi ha reagito trovando anche il +2 (73-71) spinta da un Teo indemoniato.